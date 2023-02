[Portugués]

El capitalismo padece una profunda crisis general, que por lógica dialéctica de su propio desarrollo, parece ser aún más grave que sus dos anteriores, la de finales del siglo XIX, que hizo estallar la I Guerra Mundial, y la de los años treinta del siglo XX, que provocó la II Guerra Mundial.

Los análisis científicos de Marx, Engels y Lenin sobre su inviabilidad para resolver los problemas de la humanidad son indiscutibles.

En concreto, se están cumpliendo ante nuestros ojos sus previsiones sobre la ley de acumulación y en el derrumbe del sistema capitalista. Esta ley, que tiene un carácter tendencial y no mecánico, sitúa la tasa de ganancia como el motor de la acumulación capitalista. La tasa de ganancia desciende inexorablemente al aumentar la composición orgánica del Capital, y son las contratendencias que la burguesía ha desarrollado para hacerla aumentar las que marcan la historia do desarrollo del capitalismo, especialmente en su etapa imperialista.

La burguesía consciente de la gravedad y el alcance de la crisis estructural y sistémica en todas sus órdenes, reacciona de la única manera posible: endurece la sobreexplotación de la clase trabajadora y dominación de los pueblos para dilatar la inevitabilidad de su superación y tratar de perpetuar sus privilegios.

El imperialismo opta por intentar minimizar los demoledores efectos de la agonía del capitalismo profundizando en la guerra permanente, global e infinita que progresivamente viene implementando desde la desaparición de la URSS y la derrota temporal del Socialismo en Europa. La oligarquía anglo-yanqui-sionista pretende evitar el colapso y hundimiento del modo de producción capitalista promoviendo la guerra global permanente como alternativa para asegurar su supervivencia.

Necesita con celeridad incrementar la tasa de ganancia, por lo que ha optado sin contemplaciones por el abaratamiento de las materias primas, de los combustibles y de la energía, pero también de la fuerza de Trabajo. Para lograrlo emplea todos los medios a su alcance, destacando el uso de las guerras de rapiña.

Esto hasta el momento ha sido posible gracias a la deliberada y bien planificada destrucción del movimiento obrero y de sus organizaciones de vanguardia, mediante la aniquilación y/o cooptación de las organizaciones sindicales de clase y los partidos comunistas, muchos de ellos mutados en esperpénticas maquinarias revisionistas y electorales.

Mediante la batalla ideológica han logrado sustituir la contradicción Capital-Trabajo por inofensivas y fragmentadas demandas sectoriales, que alimentando el fetichismo de poder mejorar y democratizar el capitalismo, niegan la posibilidad de un cambio revolucionario.

Desarmada la clase obrera, desnuda de sus organizaciones defensivas y de lucha, también la pandemia de la Covid-19 está siendo empleada como un laboratorio global donde experimentar sin oposición y control social, los recortes de derechos y libertades, entre cientos de millones de trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo el declive de la hegemonía del capitalismo occidental es una realidad que ya no se puede ocultar.

La crisis capitalista global va acompañada por un nuevo fenómeno: el emerger de una realidad multipolar que emanada de la semiperiferia capitalista disputa la secular dominación del bloque occidental.

El denominado frente multipolar es un complejo y contradictorio conjunto de Estados y fuerzas sociopolíticas, que sienta las bases de una coordinación táctica y estratégica que propicia un nuevo orden internacional diferente.

Es importante valorar en la justa medida y en su totalidad económica, ideológica y social, el hecho de que la mayoría de los Estados que van progresivamente configurando el Frente Multipolar sean herederos de las Revoluciones Socialistas y Antiimperialistas del siglo XX. Un hecho que demuestra que nos encontramos frente al mayor desafío al Imperialismo liderado por los EE.UU y nucleado en torno a la OTAN, desde la desaparición a finales del Siglo XX de la URSS, la derrota y entrega de una gran parte de las organizaciones del llamado Movimiento Comunista Internacional, a finales del siglo XX.

La victoria del categorizado como Frente Multipolar y la derrota del enemigo principal de los Pueblos -el Imperialismo anglo-yanqui-sionista, puede suponer la apertura de una nueva época en la Historia de la Humanidad. Las fuerzas revolucionarias que firmamos esta declaración consideramos que en esa nueva etapa histórica existirán mejores condiciones objetivas y subjetivas para el triunfo de la transición socialista al Modo de Producción Comunista.

Ante este fenómeno en curso, el imperialismo mediante su brazo terrorista intensifica la guerra a todos aquellos pueblos y países que se niegan a seguir estando sometidos a las reglas impuestas por el Imperialismo a partir de la desaparición de la URSS y el surgimiento del mundo unipolar dominado por los USA.

La actual guerra de la OTAN contra Rusia forma parte del mismo hilo conductor iniciado en la guerra contra Panamá en 1989 y Yugoslavia en la mitad de la década de los ’90 del pasado siglo, y continuada con las agresiones contra Iraq, Afganistán, Somalia, Haití, Yemen, Libia, Irán, Venezuela, Siria … que persigue por todos los medios mantener el [des]orden mundial logrado por el capitalismo tras la destrucción de la URSS en diciembre de 1991.

El capitalismo pretende destruir todos aquellos Estados soberanos como Cuba, Corea, Venezuela, Argelia, Nicaragua, Bolivia … que no se dejan gobernar por Washington, Bruselas y los tenebrosos centros de decisión de la oligarquía.

Estamos asistiendo a los primeros capítulos de una Tercera Guerra Mundial sin declarar, donde el epicentro de la disputa tiene lugar en los campos de batalla del este de Europa. La UE, los USA y la OTAN transformaron Ucrania en un protectorado nazifascista, en una punta de lanza para desmembrar Rusia y apoderarse de sus fabulosas riquezas energéticas y minerales, y de su cualificada fuerza de Trabajo.

Frente a este escenario de obscena concentración de Capital en cada vez menos manos, las fuerzas comunistas y revolucionarias no podemos practicar el autismo, ejercer la contemplación, interpretar erróneamente los sucesos en desarrollo mediante lecturas derivadas de inercias y comodidades que nos alejan de la realidad de la lucha de clases.

Los partidos y fuerzas abajo firmantes, en la actual fase de brutal ofensiva imperialista, consideramos que:

La nueva realidad geopolítica del enfrentamiento entre el bloque imperialista occidental y el frente multipolar abre oportunidades que deben ser aprovechadas por las fuerzas revolucionarias para lograr la victoria de la Revolución Socialista en nuestras respectivas formaciones sociales. El capitalismo es irreformable. El electoralismo y la institucionalización de la intervención política y social que caracteriza el actuar de las fuerzas socialdemócratas y reformistas, es un fraude para seguir desviando la atención de los sectores más avanzados de nuestra clase sobre cuales son las tareas históricas. No existe más alternativa para evitar que nos conviertan en simples esclavos y colonias de la oligarquía que reconstruir el movimiento obrero, reorganizar los partidos comunistas y revolucionarios, para la toma del poder, y el inicio de la transición socialista al Modo de Producción Comunista. Contribuir a la construcción de espacios y coordinación de luchas a escala internacional es una necesidad perentoria. Es urgente avanzar en la articulación práctica del Frente Mundial Antiimperialista sobre la base de acuerdos políticos concretos. Debemos promover el estudio sistemático de la obra teórica marxista, por la formación política y teórica de las nuevas generaciones militantes que nos permita vencer en la batalla de ideas a la burguesía. Cobra vital importancia dar pasos tangibles para edificar una Nueva Internacional Proletaria.

¡Sólo la clase obrera salva la clase obrera!

¡Comunismo o caos!

Compostela, Galiza, 11 de febrero de 2023

·Agora Galiza-Unidade Popular

·Coordenación de Núcleos Comunistas

·Crida Comunista

·Herritar Batasuna

·Nación Andaluza

·Partido Comunista de los Pueblos de España

·Partido Comunista pola República Galega

[DECLARAÇOM POLÍTICA DO SEGUNDO ENCONTRO INTERNACIONALISTA]

Apelo à unidade de açom contra o capitalismo e as guerras imperialistas da OTAN, pola vitória da Revoluçom Socialista

O capitalismo padece umha profunda crise geral, que pola lógica dialética do seu próprio desenvolvimento, parece ser ainda mais grave que as suas duas anteriores, a de fins do século XIX, que fijo estalar a I Guerra Mundial, e a dos anos trinta do século XX, que provocou la II Guerra Mundial.

As análises científicas de Marx, Engels e Lenine sobre a sua inviabilidade para resolver os problemas da humanidade som indiscutíveis.

Em concreto, estam-se cumprindo perante os nossos olhos as suas previsons sobre a lei da acumulaçom e o derrubamento do sistema capitalista. Esta lei, que tem um caráter tendencial e nom mecánico, situa a taxa de ganho como o motor da acumulaçom capitalista. A taxa de ganho descende inexoravelmente o aumentar a composiçom orgánica do Capital, e som as contratendências que a burguesia tem desenvolvido para fazé-la aumentar as que marcan a história do desenvolvimento do capitalismo, especialmente na sua etapa imperialista.

A burguesia consciente da gravidade e o alcance da crise estrutural e sistémica em todas as suas ordens, reage da única maneira possível: endurece a sobre-exploraçom da classe trabalhadora e dominaçom dos povos para dilatar a inevitabilidade da sua superaçom e tratar de perpetuar os seus privilégios.

O imperialismo opta por tentar minimizar os demoledores efeitos da agonia do capitalismo aprofundando na guerra permanente, global e infinita que progressivamente vem implementando desde a desapariçom da URSS e a derrota temporária do Socialismo na Europa. A oligarquia anglo-ianque-sionista pretende evitar o colapso e afundimento do modo de produçom capitalista promovendo a guerra global permanente como alternativa para assegurar a sua supervivência.

Necessita com celeridade incrementar a taxa de ganho, polo que tem optado sem contemplaçons polo embaratecimento das matérias primas, dos combustíveis e da energia, mas também da força de Trabalho. Para lográ-lo emprega todos os meios ao seu alcance, destacando o uso das guerras de rapina.

Isto até o momento tem sido possível graças à deliberada e bem planificada destruiçom do movimento obreiro e das suas organizaçons de vanguarda, mediante a aniquilaçom e/ou cooptaçom das organizaçons sindicais de classe e dos partidos comunistas, muitos deles mutados em esperpénticas maquinárias revisionistas e eleitorais.

Mediante a batalha ideológica tenhem logrado substituir a contradiçom Capital-Trabalho por inofensivas e fragmentadas demandas setoriais, que alimentando o fetichismo de poder melhorar e democratizar o capitalismo, negam a possibilidade de umha mudança revolucionária.

Desarmada a classe obreira, despida das suas organizaçons defensivas e de luita, também a pandêmia da Covid-19 está sendo empregue como um laboratório global onde experimentar sem oposiçom o controlo social, os cortes de direitos e liberdades, entre centos de milhons de trabalhadores e trabalhadoras.

Porém, o declive da hegemonia do capitalismo ocidental é umha realidade que já nom se pode ocultar.

A crise capitalista global vai acompanhada por um novo fenómeno: o emerger dumha realidade multipolar que emanada da semiperiferia capitalista desputa a secular dominaçom do bloco ocidental.

A denominada frente multipolar é um complexo e contraditório conjunto de Estados e forças sociopolíticas, que senta as bases de umha coordenaçom tática e estratégica que propícia umha nova ordem internacional diferente.

É importante valorizar na justa medida e na sua totalidade económica, ideológica e social, o facto de que a maioria dos Estados que vam progressivamente conformando a Frente Multipolar sejam herdeiros das Revoluçons Socialistas e Anti-imperialistas do século XX. Um facto que demonstra que nos encontramos frente o maior desafio ao Imperialismo liderado polos USA e nucleado à volta da OTAN, desde a desapariçom a finais do século XX da URSS, a derrota e entrega dumha grande parte das organizaçons do chamado Movimento Comunista Internacional.

A vitória da categorizada como Frente Multipolar e a derrota do inimigo principal da Humanidade, o Imperialismo anglo-ianque-sionista, pode supor a abertura dumha nova época na História da Humanidade. As forças revolucionárias que assinamos esta declaraçom consideramos que nessa nova etapa histórica existirám melhores condiçons objetivas e subjetivas para o triunfo da transiçom socialista ao Modo de Produçom Comunista.

Perante este fenómeno em curso, o imperialismo mediante o seu braço terrorista intensifica a guerra a todos aqueles povos e países que se negam a seguir estando submetidos às regras impostas polo Imperialismo a partir da desapariçom da URSS e o surgimento do mundo unipolar dominado polos USA.

A atual guerra da OTAN contra Rússia forma parte do mesmo fio condutor iniciado na guerra contra Panamá em 1989 e Jugoslávia na metade da década dos ’90 do passado século, e continuada com as agressons contra o Iraque, Afeganistám, Somália, Haiti, Iémen, Líbia, Irám, Venezuela, Síria … que persegue por todos os meios manter a [des]ordem mundial atingida polo capitalismo após a destruiçom da URSS em dezembro de 1991.

O capitalismo pretende destruir todos aqueles Estados soberanos como Cuba, Coreia, Venezuela, Argélia, Nicarágua, Bolívia … que nom se deixam governar por Washington, Bruxelas e os tenebrosos centros de decisom da oligarquia.

Estamos asistindo aos primeiros capítulos dumha Terceira Guerra Mundial sem declarar, onde o epicentro da desputa tem lugar nos campos de batalha do leste da Europa. A UE, os USA e a OTAN transformárom a Ucrânia num protetorado nazifascista, numha ponta de lança para desmembrar Rússia e apoderar-se das suas fabulosas riquezas energéticas e minerais, e da sua qualificada força de Trabalho.

Frente a este cenário de obscena concentraçom de Capital em cada vez menos maos, as forças comunistas e revolucionárias nom podemos praticar o autismo, exercer a contemplaçom, interpretar erroneamente os sucessos em curso mediante leituras derivadas de inércias e comodidades que nos afastam da realidade da luita de classes.

Os partidos e forças abaixo assinados, na atual fase de brutal ofensiva imperialista, consideramos que:

A nova realidade geopolítica de confronto entre o bloco imperialista ocidental e a frente multipolar abre oportunidades que devem ser aproveitadas polas forças revolucionárias para lograr a vitória da Revoluçom Socialista nas nossas respetivas formaçons sociais. O capitalismo é irreformável. O eleitoralismo e a institucionalizaçom da intervençom política e social -que carateriza o agir das forças socialdemocratas e reformistas, é umha fraude para seguir desviando a atençom dos setores mais avançados da nossa classe sobre quais som as tarefas históricas. Nom existe mais alternativa para evitarmos que nos convertam em simples escravos e colónias da oligarquia que reconstruirmos o movimento obreiro, reorganizar os partidos comunistas e revolucionários, para a tomada do poder, e o início da transiçom socialista ao Modo de Produçom Comunista. Contribuirmos para a construçom de espaços e coordenaçom de luitas a escala internacional é umha necessidade peremptôria. É urgente avançar na articulaçom prática da Frente Mundial Anti-imperialista sobre a base de acordos políticos concretos. Devemos pular polo estudo sistemático da obra teórica marxista, pola formaçom política e teórica das novas geraçons militantes que nos permita vencer na batalha de ideias à burguesia. Cobra vital importáncia dar passos tangíveis para edificar umha Nova Internacional Proletária.

Só a classe obreira salva a classe obreira!

Comunismo ou caos!

Compostela, Galiza, 11 de fevereiro de 2023

·Agora Galiza-Unidade Popular

·Coordenaçom de Núcleos Comunistas

·Crida Comunista

·Herritar Batasuna

·Naçom Andaluza

·Partido Comunista dos Povos de Espanha

·Partido Comunista pola República Galega

