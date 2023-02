(pag-64) 1937 SE PIERDE EUSKADI, LA GUERRA SIGUE Goierri abandonó el frente para acudir a la reunión del CC del PCE celebrada del 5 al8 de marzo de 1937 en Valencia En el mitin celebrado en el cine Tyris de Valencia pronunció un discurso que fue publicado en un folleto por el PCE Dijo:

Los comunistas vascos asistimos a la reunión del C C del PCE y hemos escuchado, llenos de entusiasmo, llenos de aliento las condiciones que el Secretario General del PCE camarada Jose Díaz, trazaba para marchar rápidamente por la ruta de la victoria: «Unión de todos los pueblos de España contra el fascismo» Los comunistas de Euskadi hemos propugnado siempre y hoy lo hacemos con más ímpetu con más ardor, por la unión de los pueblos peninsulares como condición indispensable sin la cual no podemos aplastar al fascismo nacional y al fascismo internacional.

Nosotros los vascos propugnamos por la autodeterminación de nuestra patria pero no somos nacionalistas, somos internacionalistas, nosotros los vascos hemos luchado mucho y cuando con gran clamor lanzábamos nuestro grito de guerra de «Gora Euskadi Askatuta» a la faz de las castas militares y los pretendientes españoles, lo hacíamos en son de guerra, en son de pelea, con la pretensión de arrancar a nuestro pueblo de la opresión imperialista del Estado español.

Pero hoy, camaradas, las cosas han cambiado, hoy tenemos un Gobierno del Frente Popular que haciendo honor a sus postulados propagados en múltiples campañas nos ha concedido ya el Estatuto que es la expresión inmediata de nuestras necesidades urgentes Y llegamos a esta conclusión que el «Gora Euskadi Askatuta!», el «iViva nuestra Patria Libre!» tiene la misma significación, entraña los mismos anhelos y los mismos deseos que vosotros, camaradas de Valencia y de España abrigáis con el grito de «iViva España Libre! », de tal suerte que el “Gora Euskadi Askatuta!” y el «iViva España Libre!» son una y la misma cosa Con ellos expresamos nuestro deseo implacable de aplastar al enemigo de España, al enemigo de nuestra patria, al enemigo de Cataluña, al enemigo de todos los pueblos Ibéricos»

Goierri defendió al Gobierno Vasco, a las milicias vascas y hasta al PNV: Ahora quiero decir unas palabras recogiendo una manifestación, en la que se nos atribuye a los vascos, a nuestro Gobierno provisional, el propósito traidor de hacer una paz separada Todos sabemos y con nosotros lo sabe el Frente Popular de Euskadi, con nosotros lo saben los nacionalistas de izquierda y de derecha, con nosotros lo saben los católicos vascos, que la única forma de poder hacer una paz que de la libertad a nuestro pueblo es la de aplastar implacable, inflexiblemente al fascismo.

Pero hay más, camaradas Nosotros y con nosotros el Gobierno Vasco sabemos hacer honor a estas palabras Tengo que declarar con orgullo de comunista, que las milicias vascas, nuestros bravos gudaris, como decía hace un momento Pasionaria, supieron acudir a los campos de Asturias, a las montañas de Asturias y batirse con ardor y coraje, sabiendo que en aquellos campos defendían la libertad de nuestra patria Hoy mismo puedo decir que 8 batallones de nuestras mejores tropas se baten en las breñas de Asturias, estrechando con el acero de sus pechos el cerco que asfixia al traidor Aranda.

El Pueblo Vasco, camaradas, está unido Los católicos vascos a quien yo quiero rendir aquí un homenaje por su lealtad en la lucha antifascista (aplausos); los católicos vascos que representan en nuestra tierra un gran sector de opinión, luchan con nosotros, estrechamente unidos a nosotros Tal vez esto os parezca a vosotros un milagro Pero no hay tal milagro, camaradas, es que las masas católicas vascas, las masas nacionalistas vascas, han sabido comprender que Cristo no es fascista, han sabido comprender que la defensa de sus sentimientos religiosos han de encontrarla únicamente en el pueblo honrado, en el pueblo trabajador, del que nosotros somos, en Euzkadi, la expresión más fuerte y mas enérgica Según el folleto Goierri termino su discurso gritando: «Aurrera Euskotarrak! Hil arte, aurrera, gure etsaiak zapaldu arte!»

(pag-92)Discurso de Jesús Larrañaga en el mitin del PC de Euskadi en el Frontón Urumea de Donostia en diciembre de 1935

Empieza diciendo que a pesar del silencio a que han estado condenados durante catorce meses, ahora pueden hablar, aunque con restricciones, debido a las últimas disposiciones del Gobierno Central de Madrid Dice que para ello hablará con sordina para no dar gusto a quienes quisieran que este gran comicio se suspendiera; el hecho físico de llevarle a él a la cárcel no tendría importancia, pero sí el que el acto tuviera que dejar de celebrarse en su totalidad Mas la sordina no será tanta como para dejar de llamar al pan, pan y al vino, vino

Recuerda cómo por esa tribuna han desfilado representantes de otras organizaciones políticas Trata de recoger, principalmente las manifestaciones de dos representantes destacados de la política españolista, de Calvo Sotelo, representante de las fuerzas más negras de la reacción, y del Jefe de la Ceda, a quien no se puede nombrar sin riesgo Señala que un día la clase trabajadora arrojó a Sotelo a puntapiés de este mismo lugar y que llegará la fecha en que eso mismo se pueda repetir

Alude a lo manifestado recientemente en San Sebastián y en el propio frontón Urumea «por el viudo de la Dictadura”, señor Sotelo, quien, mintiendo a sabiendas, sostuvo que prefería una España roja a una España rota

«Esa preferencia es falsa», dijo: Calvo Sotelo sabe, y ahí tenéis el ejemplo de la U R S S , que una España Roja sería precisamente eso que él detesta: una España rota; es decir una Federación, una Unión Ibérica de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Ni más ni menos que la Rusia roja, la Rusia Soviética, que hoy es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la U R S S en lugar de la «tradicional» Rusia Unitaria del zar

La España trabajadora victoriosa, roja, es precisamente la España imperialista rota Y Euzkadi libre; y Cataluña libre; y Galicia libre

Si llega la España Roja entregaríamos a Calvo Sotelo y los suyos al pelotón de los fusileros obreros

(pag-94) EL CARACTER DEL FASCISMO

«Hay quienes quieren hacernos creer» —continúa diciendo— que el fascismo es un sistema de Gobierno que se levanta sobre las clases para conciliar los intereses antagónicos de la burguesía y el proletariado Hay otros que pretenden presentar al fascismo como el Poder del Estado en manos de la pequeña burguesía revolucionaria Pero esto no es cierto

El verdadero carácter de clase del fascismo se manifiesta por la dictadura terrorista de las capas más reaccionarias, de las capas más patrioteras e imperialistas del capital financiero y monopolista

Manifiesta que el fascismo no supone otra cosa que un Gobierno de bandidaje, una forma sangrienta de liquidar cuentas con la clase trabajadora, una opresión contra los intelectuales y los pequeños comerciantes y pequeña burguesía, una regresión a los tiempos medievales; en suma: hambre, persecución y guerra (En este momento se lanzan estentóreos gritos de «¡Abajo el fascismo! ¡Fuera la guerra! »)

Señala también que el fascismo, para mejor engañar a los trabajadores, se titula falazmente socialista ¿Con qué derecho, pregunta, se titula socialista el fascismo alemán? ¿Qué pueden tener de común el fascismo y el socialismo, siendo como son absolutamente antagónicos? Farsas, no; engañar a los trabajadores, no (Aplausos)»

